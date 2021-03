Kultuurivaldkonna esindajad: vajame kriisiabi

Veel oleks vaja luua riskifond professionaalsetele kultuurikorraldajatele kindlustunde loomiseks ja piletite tagasiostu finantseerimiseks, et tagada korraldajale ja piletiostjale kindlus juhul, kui COVID-19 piirangud ei võimaldada üritust korraldada, korraldajad on sunnitud üritust edasi lükkama või üritused toimuvad mahupiirangutega, kirjutatakse pöördumises. Sarnaseid riskifonde on hakatud looma ka mujal Euroopas.

Loomeisikutele oleks vaja ka täiendavat loometoetust. «Kultuurivaldkonnas tegutsevate vabakutselistele loovisikutele loometoetuste maksmiseks vajavad loomeliidud lisaressurssi, samuti on oluline luua võimalused ka nendele loovisikutele, kes ei kuulu vabakutselise loovisiku seaduse kohaldamisalasse. Oleme teadlikud, et nimetatud abipakett on välja pakutud, aga see on nii kehtivate piirangute kui ka pikaajalise väljumiskava valguses osaline lahendus,» seisab kirjas.