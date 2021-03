Õpetajad lähevad riigilt küsima ligi 2000-eurost kuupalka

Pedagoogide keskmine töötasu soovitakse vastavusse saada kõrgharidusega töötajate keskmise töötasuga, mis on viimase Eesti Panga talvise majandusprognoosi järgi 2022. aastal 1874 eurot kuus.

«Arvestades olukorda, kus õpetajate töökoormus on seoses Covid-19 pandeemiaga oluliselt tõusnud ja olnud nüüdseks juba aasta aega tavalisest kõrgem, on viimane aeg viia õpetajate töötasu vastavusse õpetaja ametile esitatud nõudmiste ja ootustega,» kirjutas Eesti haridustöötajate liidu juhatuse esimees Reemo Voltri.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna on lubanud eelarvestrateegia aruteludel õpetajate palga küsimuse üle vaadata. «Me kindlasti läheme eelarveläbirääkimistesse palvega tõsta õpetajate palka, see on täitsa selge,» ütles Kersna teisipäeval «Esimeses stuudios».