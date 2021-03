FOTOD ⟩ Maskivastaseid kogunes Ülemiste keskuse ette vaid üks

«Kellele ei meeldi praegu väljamõeldud piirangud, et kaubanduskeskusse ei lase ilma suukorvita, võivad liituda väikse flashmobiga, mille eesmärk on koguda palju rahvast ilma maskita ja siseneda mingi ostukeskusse vajalikute ostude järgi,» kutsus Dmitri kaasmõtlejaid üles, lisades, et inimesed siseneksid keskusesse rahulikult ja viisakalt.