Pirital algab jäätmevedu hommikul tund aega varem

«Kui mitut piirkonna teenindavad jäätmeveo meeskonnad alustavad tööpäeva üheaegselt, viibivad nad koos riietusruumis ja teistes ametiruumides. Töögraafiku muudatus ja varasem teenindusaja algus annab jäätmeveo ettevõttele lisatunni, et hajutada töötajad. See on vajalik, et tagada tõrgeteta jäätmevedu. Viimata jäänud jäätmed võivad tekitada ohtu nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele,» märkis Liinat. «Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast ja palume mõistvat suhtumist,» lisas ta.