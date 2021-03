Otsepilt ⟩ Riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöö perede heaolu parandamisel

Konverentsi ajakava

24. märts 2021 10.00-12.30

10.00 – Avasõnad

Aage Õunap – Eesti Lasterikaste Perede Liidu president.

Regina Maroncelli – Euroopa Suurperede Konföderatsiooni president.

10.10 «Riigi ja kohalike omavalitsuste koostöö perede heaolu nimel»

Signe Riisalo, Sotsiaalkaitseminister.

Ettekanne keskendub riigi ja kohaliku omavalitsuse koostööle perede heaolu parandamiseks. Ministeeriumi sooviks on olla kohalikele omavalitsustele toeks ja samas ka partneriteks, kellega koos ja kelle vahendusel jõuda abivajavate laste ja peredeni. Lähiaastate tähtsaim eesmärk on kaardistada kohalike omavalitsuste tasandil tegelik abivajadus ja toetada omavalitsusi lastega peredele suunatud teenuste ning toetuste arendamisel, et rajatud saaks toimivad tugistruktuurid.

10.35 «Laste subjektiivne heaolu kohalikus ja rahvusvahelises vaates»

Dagmar Kutsar, Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika professor.

Ettekandes arutatakse laste subjektiivseid hinnanguid oma elule rahvusvahelises võrdluses, tuues välja uuringud Children Worlds Study (2018/19) andmetest. Samuti annab ettekanne ülevaate laste heaolust COVID-19 pandeemia ajal, keskendudes laste kogemustele Eestis, Kanadas ja Šveitsis.

11.00 «Säästva arengu eesmärkide jälgimine Euroopa linnades»

Alice Siragusa, Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus, säästva arengu eesmärkide lokaliseerimise projekti tiimipealik.

Ettekandes tutvustatakse lühidalt käsiraamatut, mis on loodud säästva arengu eesmärkide jälgimiseks Euroopa linnades. Käsiraamatus on toodud välja näited, mis on kasulikud tõhusa säästva arengu eesmärkide sätestamiseks ja kohaliku järelevalvesüsteemi loomiseks.

11.25 «Olemasoleva territoriaalse kapitali küllastumine: võimalus peredele ja omavalitsustele»

Luciano Malfer, Trento autonoomse provintsi pere- ja noorsooagentuuri peadirektor.

Ettekandes keskendutakse teenuste küllastumisele – kuidas pakkuda peredele rohkem võimalusi ja suurendada territoriaalset atraktiivsust ilma täiendavate majanduslike meetmeteta. Olemasolevad teenused võivad kogukonnale lisaväärtust luua, pakkudes elanikele ja peredele teenuseid soodsatel tingimustel.

11.45 Veebipõhine ümarlaud Euroopa noortega suures peres kasvamise ja perepoliitika teemadel

German Hunt (Eesti), Chiara Ledda (Itaalia), Dulce Franco Frazão (Portugal), Artūrs Gruzdulis Borovojs (Läti), Teresa Krupska (Poola).

Chiara Ledda on 22-aastane Itaaliast pärit noor naine. Ta õpib Torino ülikoolis poliitika- ja sotsiaalteadusi ning teostab hetkel praktikat Euroopa Suurperede Konföderatsioonis. Ta on noorteühenduse ARTICA asepresident, mis edendab kodanikuaktiivsust ja sotsiaalset innovatsiooni. Chiara loodab siduda oma tuleviku perepoliitikaga.

German Hunt on 20-aastane Tallinna Ülikooli ajaloo eriala esimese kursuse üliõpilane. Ta mängib orksstris trombooni ning armastab vabal ajal sporti teha ja tantsida. Ta on avatud mõttemaailmaga, armastab teisi aidata ja panustab aega enesearendamisele, et saada iseenda parimaks versiooniks. 2019. aasta oktoobrist kuni 2020. aasta maini viibis ta ajateenistuses – German on valmis Eestit kaitsma ja aitama häda või kriisi ajal.