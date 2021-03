Puhkusereisijate plaanid röövivad tasulise koroonatesti aega

«Avaliku testimise punktidesse saadetakse testima eelkõige sümptomaatilisi või haiguskahtlusega inimesi ning me peame tagama, et need inimesed saaksid kiiresti testima,» sõnas Synlab Eesti teenusejuht Karin Kallikorm. «Avaliku testimise punktides on positiivsete prooviandjate osakaal juba ligi 30 protsenti. Oluline on hoida eraldatust sümptomaatiliste testijate ja reisile minejate vahel, seetõttu on loodud eraldi tasulise testimise punktid,» selgitas ta.