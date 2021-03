Vabariigi President sõidab Hispaaniasse töövisiidile

«Hispaania on meie partner Euroopa Liidus ja lähedane liitlane NATOs, Hispaania hävitajad on korduvalt olnud meie Ämari baasis meie õhuruumi valvamas. Selleks, et ka geograafiliselt kaugemal asuvad liitlased jätkuvalt mõistaks meie piirkonna julgeolekuohte ja jagaks meie tunnetusi, peame ka ise tundma huvi ja mõistma neile olulisi teemasid,» selgitas riigipea välispoliitika nõunik Lauri Kuusing.