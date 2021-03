Saar soovib Kiige ja Lanno tagasiastumist

«Ajaloo üks verisemaid diktaatoreid Jossif Stalin olla öelnud, et ühe inimese surm võib olla tragöödia, kuid miljoni inimese surm on puhas statistika. Kahju on tõdeda, et tema öeldut tsitaat sisaldab kurba tõde, mille tunnistajateks oleme me olnud kogu kriisi ajal,» kirjutab terviseameti endine kommunikatsioonijuht Simmo Saar Facebookis. Oma avalduse lõpus kirjutab ta, et tahab töö- ja terviseminister Tanel Kiige ja terviseameti juhi Üllar Lanno tagasiastumist.