Rakvere linn jättis kõik õpilased kaheks nädalaks koduõppele

Linnapea Triin Varek lausus, et olukord on kriitiline, aga kuna hetkel pole riigis eriolukorda välja kuulutatud, siis ei saa ka kohalike omavalitsuste juhid just palju omalt poolt ära teha.

«Samas ei piisa ainult jutust, et viime kontaktid nulli lähedale. Kuivõrd viiruse levik on tõusnud kõigis vanuseastmetes, siis loodame, et ka esimeste kuni neljandate klasside õpilaste distantsõppele viimine aitab peresiseseid nakatumisi vähendada. Ringi liikumist on sellel juhul siiski vähem,» rääkis Varek.