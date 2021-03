Kallas The Sunday Timesile: meeskolleegid soovitasid mul madalama häälega rääkida

«Kallas liitub Põhja-Euroopa poliitilise seksuaalse revolutsiooniga.» Loo autor toob välja, et kuigi Nicola Sturgeon on olnud Šotimaa peaminister aastast 2014, on nüüd veel ka Soomes, Norras, Taanis, Leedus ja Islandil naised eesotsas. Vaid Rootsi ja Läti on veel piirkonna ainsad riigid, mida juhivad mehed.

«Olen väga uhke, et mind valiti 2021. aastal naisliidriks ja et minu kodumaa seda toetab,» ütles Kallas, selgitades, et positsioon ei ole seotud tema sooga, küll aga on see edasiminek. «Kuid ma ei arva, et see oleks üllatav. Ootused on muutunud. Loeb see, kes on teatud ajal töö jaoks sobiv ning ka nende pädevus, mitte sugu,» arvas Kallas.