Tänasest saab esitada aasta õpetaja kandidaate

Aasta õpetaja 2021 kümne kategooria parimatele määrab valitsus riikliku aastapreemia suurusega 10 000 eurot ning lisaks kuni kolm haridustöötaja elutööpreemiat suurusega 65 000 eurot. Väiksemate preemiatega tunnustatakse aasta hariduse sõbra ja aasta haridusteo laureaate. Kõik tunnustuse saajad on viimase kolme aasta jooksul silmapaistvalt aidanud kaasa õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule ning nende panus väärib esiletõstmist ja jagamist.

​Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on õpetajate ja teiste haridustöötajate panust viimase aasta pidevalt muutuvates oludes töötades on raske üle hinnata.

«Õpetajad on kui võlurid, kelle töö tulemusena sünnivad väiksemad ja suuremad haridusimed iga päev,» sõnas Kersna. «Möödunud aasta on nõudnud haridustöötajatelt suurt pingutust, et õppetöö saaks heal tasemel jätkuda. Olen tänulik kõigile pühendunud ja suure südamega tööd tegevatele õpetajatele ning koolimeeskondadele. Kutsun üles neid inimesi märkama ja tunnustama, sest suurepärane töö väärib esiletõstmist.»