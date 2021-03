Patrull jagas Tallinnas tasuta maske üle 300 inimesele

«Sealhulgas kontrolliti maski kandmist ka 146 ühissõidukis ja praeguse kogemuse põhjal saame väita, et meile avanes hea vaatepilt ning maskita sõitjaid oli vähe,» ütles Postimehele Põhja prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Mihkel-Jaagup Laats.

Laatsi sõnul oli enim vaja selgitustööd teha väiksematele ettevõtetele, kes proovisid kehtivatest piirangutest mööda hiilida ja loominguliste lahenduste abil ikkagi avatud olla. Suuremate ostukeskuste puhul saab politsei tõdeda, et keskused on väga palju teinud selle nimel, et tagada külastajatele turvaline ostlemine.