Tallinn on sel talvel tänavatele puistanud ligi 6000 tonni soola

Linna keskkonna- ja kommunaalameti ja linnatänavate hooldust teostavate lepingupartnerite vahel sõlmitud töövõtulepingu järgi on kloriididena lubatud kasutada naatriumkloriidi (NaCl),kaltsiumkloriidi (CaCl2) ja magneesiumkloriidi (MgCl2).

«Kloriididest loobumiseks oleks tarvis muuta majandus- ja taristuministri määrust ja ümber mõtestada teehoolduse põhimõtted,» märkis Klandorf, lisades, et soolad on ainus viis muutmaks kõrgemate seisunditasemetega tänavad nõuetele vastavalt lume- ja jäävabaks. Klandorfi kinnitusel on koostöös linna lepingupartneritega ka alternatiive uuritud ja katsetatud.