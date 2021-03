Sel nädalal saabuv AstraZeneca vaktsiin kasutatakse esimeseks süstiks

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles esmaspäeval riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, et esmaspäevase seisuga on Pfizer/BioNTechi vaktsiini jääk 8000 doosi. Tegemist on teise doosi broneeringuga ning see kasutatakse ära sel nädalal. Esmaspäeval saanunud Pfizer/BioNTechi vaktsiini tarne on tellimustega kaetud ning see saadetakse välja teisipäeval-kolmapäeval.

Parve sõnul on Moderna vaktsiini tarned kõige ebaühtlasemad, selgitades, et seda vaktsiini on esmaspävase seisuga laos umbes 5000 doosi ning ka need on broneeritud teise doosi süstimiseks. Eelmise nädalal reedel kinnitas ravimifirma, et nädala teises pooles on Eestisse jõudmas uus tarne.