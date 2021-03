Terviseamet otsib haiglatesse appi arstitudengeid

Kõrgkoolid tõdevad, et ressurss on piiratud, sest suurem osa erialase oskusega tudengitest juba on haiglates tööl.

«80 protsenti õppuritest kinnitas, et nad juba, kas töötavad kuskil või on hõivatud kuskil. Mis tähendab, et see hulk, kes tõesti saakski startida kohe, ei ole tegelikult nii suur,» sõnas Preeden.