Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond) möönis Postimehele antud kommentaaris, et on rahul täna vastuvõetud piirangutega ning usub, et need aitavad tuua nakatumiskordaja alla ühe. Siiski tunnistas Kiik, et pooldas analoogsete meetmete kasutusele võtmist juba varem.