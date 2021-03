Uued piirangud reisimist ära ei keela ja lennuliiklust kinni ei pane

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas (Keskerakond) selgitas Postimehele, et piirangute karmistamine ei muuda otseselt lennuliikluses midagi. «Jääb nii nagu on, aga selle klausliga, et inimesed reisiksid vaid siis, kui see on tõesti vältimatu,» lausus Aas.