Ülikoolid pakuvad koolilõpetajatele tasuta lisakursusi

10. märtsist saavad gümnaasiumilõpetajad registreeruda Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ning Tallinna Ülikooli pakutavatele tasuta kursustele, mis on mõeldud lisatoena koolides läbiviidavale õppetööle. Põhikoolilõpetajatele avatakse tehnikaülikooli matemaatikakursusele registreerumine 22. märtsil.

Kursused on tasuta, toimuvad e-õppena ja nendel osalemine on vabatahtlik.

«Õpetajad on teinud head tööd ja olen kindel, et iga Eesti lapse ja noore arengut toetatakse parimal viisil,» ütles haridus- ja teadusminister Liina Kersna. «Õpetajate koormus on aga märkimisväärselt kasvanud ja seetõttu on rõõmustav, et ülikoolid on kiiresti reageerinud ning valmis selles olukorras teaduspõhise lähenemise ja asjatundlikkusega appi tulema.»

TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll nentis, et kursused annavad õpetajatele võimaluse pakkuda õpilastele täiendavat tuge, et seniõpitu kinnistada. «Kursuste sisu koostamisel oleme lähtunud sellest, et kõik oluline saaks enne õppeaasta lõppu üle korratud. Soovime, et lõpetajatel oleks juba täna julgem oma tulevikku planeerida ning abiturientidel tänu headele eksamitulemustele ülikoolide uksed lahti.»

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk rõhutas, et riigieksamid on oluline mõõdupuu ülikooli astumisel ja keerukal ajal on oluline, et õpilased saaksid 12 aasta jooksul omandatud teadmised proovile panna. «Seda enam on ülikoolidel hea meel tulla õpilastele ja koolidele appi, et pakkuda õpitu kordamise ja teadmiste kinnistamise võimalust ning aidata praegusel raskel ajal õpilaste enesekindlust suurendada, mis on abiks ka tulevasel erialavalikul,» lisas ta.

Tallinna Ülikooli rektori kohusetäitja Priit Reiska sõnul on praegusel ajal iga täiendava õppimisvõimaluse pakkumine tervitatav: «On selge, et me ei suuda nii lühikese ajaga pakkuda kõigile gümnaasiumilõpetajatele suuremahulist keeleõppeprogrammi, kuid loome meie inglise keele e-kursuste kaudu võimaluse parandada valmisolekut riigieksamiks.»

Eelmise aasta kevadest alates on koolid pidanud õppetööd pidevalt ümber korraldama, kuid õppetöö on siiski kogu aeg jätkunud. Noortel ja nende vanematel võivad siiski tekkida kõhklused omandatud teadmiste osas. Kuna õpetaja tunneb oma õpilast enim ning oskab hinnata tema teadmiste taset, soovitab ministeerium esmalt konsulteerida täiendava toe vajaduse osas õpetajaga.

Ülikoolide tasuta kursused on mõeldud tänavustele lõpetajatele, kes soovivad saada 9 või 12 aasta jooksul omandatud teadmistele kinnitust ja kindlust ning korrata üle varem õpitu.

Põhikoolilõpetajatele pakutakse matemaatikakursuseid, gümnasistidele matemaatika, eesti keele ja inglise keele kursuseid. Osa kursusi on piiratud õppijate arvuga, Tallinna Tehnikaülikooli matemaatikakursused on avatud kõigile soovijatele.