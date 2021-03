Tallinnas mälestati märtsipommitamises hukkunuid

Eesti Muinsuskaitse Seltsi eestvõttel on Tallinnas pommitamise ohvreid mälestatud 1989. aastast. Sel aastal kogunemisi ei toimu ja soovijad saavad ohvreid mälestada individuaalselt. Seda saab teha küünla süütamisega Siselinna kalmistul või Harju tänaval Niguliste kiriku ümbruses.

«Õhurünnakuid tsiviilobjektidele nimetatakse tänapäeval sõjakuritegudeks või terrorismiks. Aga just see 77 aastat tagasi Tallinnas aset leidis - süsteemne elurajoonide pommitamine. Umbes 20 000 Eesti pealinna elanikku jäid märtsipommitamise tagajärjel ilma kodust, sajad tallinlased ka elust. Praegugi on linnaruumis näha jälgi sellest kuritööst,» lisas Terik.