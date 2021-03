Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond) selgitas Postimehele, et praegu keskendutakse Eesti valitsuses sellele, et tagada meie inimestele ravivõimalus kohalikes haiglates. «Selleks on Põhja ja Lõuna meditsiinistaap teinud suuri muudatusi oma töös, on ka patsiente ümber jaotatud haiglate vahel,» selgitas Kiik.