Tallinnas saab elukohajärgse kooli määramiseks endiselt taotlusi esitada

Kui mõnda kooli soovijaid on rohkem kui koolil on õppekohti, arvestatakse elukohaandmete registreerimise aega. Elukohajärgne kool määratakse lapsele ka siis, kui taotlust ei esitata. Sel juhul on aluseks rahvastukuregistri andmed. Taotlus tasub vanematel siiski esitada, sest see annab olulist teavet kooli määramiseks, seehulgas lapse õppekeel ja õdede-vendade õppimine samas koolis.