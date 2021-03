EKRE juhtis abordivastastele katuseraha jagamise arutelu fookuse mujale

Rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd (Reformierakond) rääkis Postimehele, et kuigi täna raha jagamise kohta otsust ei langetatud, toimus sellegipoolest erinevate osapooltega arutelu. «Oli vastakaid arvamusi, kuna katuserahad hääletati sisse ju selle aasta riigieelarvesse ja see toimus detsembris. Meie erakond oli opositsioonis ja meie hääletasime nendele vastu. Me ei olnud üldse rahul laialijagamisega, mis eelarve puhul toimus.»

Ka teine rahanduskomisjoni liige Aivar Kokk (Isamaa) sõnas, et kui küsida, kas abordivastastele või toetajatele tuleks raha eraldada, siis arvab ta, et see teema on perekonna enda otsustada ja riik sinna raha eraldama ei peaks.