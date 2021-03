58-aastane mees püüdis õhkida prokuratuuri maja

«Ta oli korduvalt käinud Lubja 4 maja juures, et leida koht, kus purustused oleksid võimalikult suured. Märgiline on seegi, et lõhkeseadeldise plaanis ta panna kahe maja, prokuratuuri ja maakohtu sissepääsu vahele,» rääkis Paesoo.

Tema sõnul olid mehel varutud vahetusriided ja mask ning kavandatud põgenemistee. «Kuriteo plaanis ta toime panna läinud aasta maikuus, kuid viimasel hetkel otsustas nihutada plaani sügisesse, mil väljas on pimedam, et enda tuvastamise risk viia miinimumini,» selgitas Paesoo.

Prokuratuuri hinnangul kõnelevad mehe varasemad teod tema pikemast vihast õiguskaitseasutuste vastu. «Olgugi, et lõhkeaine ei olnud ehtne, näitab tema käitumine, et ta on ohtlik. Ta plaanis lõhkekeha jätta maja ette tööpäeva lõpus, ent teda ei heidutanud ka võimalus, et ta paneb ohtu sel ajal majas viibivate inimeste elud,» lisas Paesoo.