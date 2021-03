«Meil on sees on 108 patsienti, kuid tänase päeva jooksul on võimelised liikuma teistesse ravikohtadesse 12 patsienti, seega saame haigeid juurde võtta,» ütles Allikvee linnavalitsuse pressikonverentsil.

«Tuleb avada täiendavaid voodikohti. Meie valmisolek on avada esmaspäevast uus osakond, kus on 24 voodit. Alates esmaspäevast on meil kokku 152 kohta Covid-haigetele ja see on ka enam-vähem meie lagi,» lisas ta.