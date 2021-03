Kõlvart: me ei tule kuu ajaga sellest olukorrast välja

«Tahaks loota, et valitsus ikkagi võtab haiglajuhtide sõnumeid kuulda. Kui seda ei tehtud sügisel, siis praegu loodetavasti jõuab sõnum kohale. Ja mitte ainult haiglajuhtide, vaid ka omavalitsuste sõnum. Olukorra tõsidus pole vabariigi valitsusele veel selge, aga vähemalt on tehtud otsus piirangute osas. Ma loodan, et saadakse aru, et praegu kehtestatud kuuajalised piirangud on tänaseks juba hiljaks jäänud. Tuleb tunnistada ja kommunikeerida, et me ei tule kuu aja pärast sellest olukorrast välja. «Peame inimestele tunnistama, et meid ootab mitu kuud rasket aega,» lausus Kõlvart.