Selgusid Jaan Tõnissoni ajakirjandusauhindade võitjad

Postimehe aasta arvamusliider on Maarja Vaino

Postimehe selle aasta arvamusliider on kirjandusteadlane Maarja Vaino, kes on Tallinna Kirjanduskeskuse juht ja Postimehe kauaaegne kolumnist. Samuti on ta Eesti Kirjanike Muuseumide Ühingu juhatuse esimees.

Postimehe arvamustoimetuse juhataja Martin Ehala sõnul on Postimehe lipukirjana esile tõstetud eesti keele ja kultuuri kaitse ning see oli ka üheks teguriks, miks valik langes Maarja Vainole. «Maarja Vaino on meie lugejate poolt armastatud ja tihti kommenteeritud. Ta on inimene, kes oskab kirjutada nii, et see puudutab lugejaid, ning ta kirjutab sellest, mis on paljudele südamelähedane,» ütles Ehala.

Maarja Vaino auhinnaga. FOTO: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

Vaino sõnul tuli talle tiitel ootamatu üllatusena. «See on väga suur au ja kahtlemata lisab natukene juurde minu igakuisele väikesele murele, et kas mul on mõni hea mõte, millest kirjutada ja kas ma oskan seda sõnastada nii, et see inimestele korda läheks,» kommenteeris ta. «Püüan jääda iseendaks ja kirjutada edasi sellest, mis mulle on südamelähedane ja teha seda nii, et inimesed saaksid aru, mida ma tahan öelda.»

Aasta arvamusliidri ja aasta ajakirjaniku laureaatide auhinnaks on Jaan Tõnissoni pronksist kuju ja rahaline preemia 8000 eurot.

Aasta arvamusliidri tiitel koos sinna juurde käiva Jaan Tõnissoni kujuga läheb traditsiooniliselt inimesele, kelle roll Eesti ajakirjanduses ja ühiskonnas on kõrgel tasemel.

Mullu Postimees aasta arvamusliidrit välja ei kuulutanud, kuid aasta varem sai selle tiitli raadiomees ja kolumnist Ivan Makarov.

Aasta ajakirjanik on Ülle Harju

Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaare sõnul on Ülle Harju küll kogenud ajakirjanik, ent Postimehes õitsele puhkenud. «Ta on võtnud ette keskkonnateemad. Ma tean seda, et tema huvi on püsiv ja jätkuv,» kirjeldas ta.

Ülle Harju Postimehe arvamusliidrite lõunal, 10.03. FOTO: Madis Veltman

Aasta ajakirjanik nentis, et suurim ja olulisim projekt on seni olnud Postimehe metsasari. «Postimehe metsasari andis kätte väikesed võtmed, mis panid inimeste mõtte tööle ja nad lahendasid enda jaoks need küsimused, mis olid juba pikka aega õhus - miks see metsasõda nii suur on?» selgitas ta.

Aasta ajakirjaniku tiitlile kandideerisid Postimees Grupis või Duo Media Networksis töötavad ajakirjanikud või ajakirjanike kooslus, kes on viimase aasta jooksul loonud silmapaistvaid ajakirjanduslikke artikleid, raadio- või telesaateid.

Aasta noor ajakirjanik on Loora-Elisabet Lomp

Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar nentis, et olenemata koroonakriisist ja kodukontorist on ajakirjandus näost-näkku ning inimeselt-inimesele. «Vaatamata sellele on nii mõnedki meie toimetusest näidanud, kuidas asja teha pühendumusega, professionaalsusega ja tulemuslikult,» kirjeldas ta. «Noor ajakirjanik, keda me auhindame, on seda kõike suutnud.»

Loora-Elisabet Lomp arvamusliidrite lõunal 10.03. FOTO: Madis Veltman

Aasta noor ajakirjanik sõnas, et tunneb mure eesti- ja venekeelsete noorte erinevate võimaluste pärast. «On neid noori, kes õppisid eesti keele väga hästi selgeks ja on neid, kes üritavad, vanemad üritavad, aga keel ei jää kuidagi külge,» kirjeldas ta ja lisas, et loodab, et ka vene noored leiavad endas julguse, et minna eriala õppima olenemata hirmust keele ees.

Aasta noore ajakirjaniku tiitlile kandideerisid kuni 27-aastane Postimees Grupis või Duo Media Networksis töötavad ajakirjanikud või kuni 27-aastaste ajakirjanike kooslus, kes on näidanud viimase aasta jooksul kiiret arengut ja loonud avalikkust kõnetavat ajakirjandust

Aasta noore ajakirjaniku laureaadi auhinnaks on Jaan Tõnissoni pronksist kuju ja rahaline preemia 4000 eurot.

Aasta ajakirjaniku kandidaadid olid veel:

Anu Viita Neuhaus (Virumaa Teataja), Arved Breidaks (Lõuna-Eesti Postimees), Evelyn Kaldoja (Postimehe välistoimetus), Jüri Butšakov, Piret Laos, Robert Rool (Õhtu!), Kaur Maran (Postimehe teadusportaal), Kristjan Gold ja Siiri Mihkelson (Raadio Kuku).

Aasta ajakirjaniku kandidaatide preemia on 2000 eurot.

Aasta noore ajakirjaniku kandidaadid olid veel tudengileht 4jaleht ning Siim Saavik (Lõuna-Eesti Postimees).