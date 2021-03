Isamaa tahab välismaalaste seaduse muudatused tagasi lükata

Seeder leiab, et on kahetsusväärne, et Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus on hakanud neid põhimõtteid muutma. «Valitsuse algatusega loobutakse aastaid Eestis kehtinud põhimõttest, mille kohaselt on Eestil õigus enda rändepoliitikat ise suunata ja kontrollida. Seetõttu teeme ettepaneku see mõtlematu algatus tagasi lükata,» selgitas Seeder ettepaneku tagamaid.