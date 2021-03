Kaljulaid manitses Kõlvartit valitsusega koostööd tegema

Ametisolevale valitsusele vastandumine on Kaljulaidi sõnul kummaline, arvestades, et Kõlvart on valitsuserakonna aseesimees ja seega valitsuse poliitika kujundamises osalev isik.

Kaljulaidi sõnul on mõistetav, et kohalike valimiste eel soovib linnapea anda ühiskonnale jõulisi sõnumeid, kuid praegu, kus kriis on erakordselt terav, on vaja kõigi panust kriisi ületamiseks.

«Minu palve Tallinna linnapeale ja ka teistele oponentidele on väga lihtne. Ületame kõigepealt kriisi, aitame kaasa, et võimalikult suur osa tallinlasi saaks võimalikult kiiresti vaktsineeritud. Ärme tegele praegu tarbetu poliitilise vastandumisega. Hetkel pole meil mitte kriis, vaid katastroof. Kui viirus on kontrolli all ja majandusolukord paraneb, on küllalt aega tegeleda küsimusega, kes on süüdi. Praegu on vaja konstruktiivsust ja koostööd. Eriti on seda vaja valitsuse ja pealinna vahel. Linnapea ei peaks põletama sildu,» ütles Kaljulaid.

Kaljulaidi sõnul on Kõlvarti nõudmine eriolukord välja kuulutada mõistetav.