Kallas: teadmistelünka hariduses annab tagasi teha

Teatavasti on valitsuse poolt kehtestatud uute koroonapiirangute tõttu koolid kuni 11. aprillini suletud. Peaminister nentis «Ringvaatele» antud intervjuus, et õpilaste eemalolek koolidest on tõeline probleem ning õppeasutusi püütakse taas avada niipea kui võimalik.

Kui saatejuht Marko Reikop soovitas valitsusjuhil tunnistada, et lapsed koroonaviiruse leviku tõttu sel õppeaastal enam kooli minna ei saagi, siis Kallas avaldas lootust, et see on siiski võimalik. «Esialgu on koolid kinni märtsi lõpuni, tõenäoliselt peab see natuke minema pikemaks. Aga igal juhul mitte päevagi rohkem, kui on vältimatult vajalik,» arvas peaminister.