Uuring: Briti tüvega kaasneb oluliselt kõrgem suremus

Teadusajakirjas British Medical Journal avaldatud uuringus võrreldi B.1.1.7 ja teiste koroonaviiruse tüvedega nakatunute haiguskäike. Kokkuvõttes tuuakse välja karm tõdemus, et paraku kaasneb uue variandiga ka «oluliselt kõrgem» suremus – kui 54 906 uue tüvega nakatunud patsiendist suri haiguse tagajärjel 227, siis teiste tüvedega nakatunute seas oli sama näitaja 141.

«Kui panna kokku [uuringu tulemused] ja B.1.1.7 võime kiiremini levida, siis saame ohu, mida tuleks väga tõsiselt võtta,» ütles uuringut juhtinud Exeteri Ülikooli teadlane Robert Challen.

Reutersile tulemusi kommenteerinud sõltumatud eksperdid tõdesid, et tulemused annavad tuge varasematele esialgsetele tulemustele, mis sidusid B.1.1.7 nakkuse suurema suremise riskiga. Viroloog ja Warwicki Ülikooli molekulaarse onkoloogia professor Lawrence Young ütles, et täpsed suremust suurendavad molekulaarsed mehhanismid ei ole veel selged, kuid need peaksid olema seotud viiruse paljunemise suurea edukuse, aga ka suurema levimusega.

Ta hoiatas, et tõenäoselt on ka Euroopat tabanud järsu nakatumiste arvu tõusu taga just UK variant.