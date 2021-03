Politsei tabas noored kanepikaupmehed otse teolt

Tellijale

Pime oktoobrikuu õhtu pisikeses Kehtna alevikus Raplamaal. Kell on umbes üksteist ja politseipatrull teeb tavapärast ringkäiku. Korrakaitsjad suunduvad ühele kitsale tänavale, millel nad varemgi on silma peal hoidnud, kuna teinekord lähevad kurikaelad just sinna pahandusi tegema.

«Tähelepanu köitis ühel kitsamal tänaval kaks üksteise järel seisvat autot, millest patrullauto mööda sõitma ei mahtunud,» kirjeldas Rapla politseijaoskonna juhtivuurija Jaan Aas.

Patrull peatus ja politseinikud läksid uurima, millega seal parasjagu tegeletakse. «Esimesest sõidukist väljusid kaks inimest, kes üritasid kohe ära joosta – see neil ka õnnestus,» sõnas Aas.

Seejärel läksid politseinikud eesseisva auto juurde, et juhiga pisut vestelda, kuid Läti numbrimärgiga auto otsustas põgeneda. «Kuna sõideti põllu peale, otsustas patrull, et nende sõiduk ei ole suuteline sellisel maastikul sõitma – siis see džiip sai sealt paraku minema,» märkis Aas.

Kurikaelad jäid ilma nii kanepist, rahast kui ka autost

Auto sai küll korrakaitsjate eest minema, ent edukaks põgenemiseks seda nimetada ei saa. «Auto leiti avariilisena ühest kraavist. Auto oli muidugi maha jäetud, armatuurlaua pealt leiti üle 9000 euro sularaha,» ütles Aas.

Kraavi sõitnud Läti numbrimärgiga auto, mille armatuurlauale jäi umbes 9000 eurot. FOTO: Lääne prefektuur

Kui politsei suundus tagasi sinna, kus kõik alguse sai, leidsid nad sinna jäänud auto juurest maast kaks pakikest, kus kokku oli umbes 1,5 kilo narkootilist kanepit. «Kurjategijad küll põgenesid, aga nad viskasid selle narkootilise aine maha ehk üritasid sellest vabaneda,» selgitas Aas.

Kanepi toodi Eestisse autoga, millel Lätimaa numbrimärk küljes. Kuna auto sõitis kraavi ja juht põgenes, on siiamaani teadmata, kes sõiduki roolis oli.

Lääne ringkonnaprokurör Aarne Pruus ütles, et kindlasti ei olnud niivõrd suur kogus kanepit nende enda tarbeks mõeldud. «Uurimise käigus tegime kindlaks, et 17. oktoobril ostsid need samad kaks noormeest 200 grammi kanepit ja 31. oktoobriks oli neil see maha müüdud. Ilmselgelt oli nende tegevuse eesmärk äriline,» sõnas Pruus ja lisas, et kanepi müümisele ajendas noormehi märkimisväärne vaheltkasu.

Uurimise käigus pidas politsei kahtlustavana kinni 21-aastane P. R. Korrakaitsjatele oli juba varem teada, et ta kanepi ebaseadusliku käitlemisega tegeleb. Veel peeti kahtlustatavana kinni 18-aastane noormees H. V, kes lisaks kanepiärile ka räppmuusikaga tegelenud on.

Kuidas sattus 18-aastane nooruk niisugusesse kuritegelikku seltskonda, selgitab Jaan Aas. «Kuna ta tarvitas ise aeg-ajalt kanepit, siis sageli lihtsalt on nii, et sellised inimesed leiavad üksteist üles.»

Prokurör Pruus lisas: «Ega P. R ka väga eakas inimene ei olnud. Ongi enam-vähem eakaaslased. Suhtlus sellises vanuses inimeste vahel on tavapärane.»

Noored on aktiivsemad kanepiga toimetajad

Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juht Nils Sempelson ütles, et hinnanguliselt umbes pooled Eestis politsei tabatud narkootiliste ainete tarvitajatest on tarvitanud kanepit ja ligi kolmandik uimastite vahendajatest on toimetanud kanepiga.

«Viimased aastad näitavad ka seda, et politsei tabatud narkootiliste ainete tarvitajatest ning vahendajatest kõige suurema osa moodustavad inimesed vanusegrupis 18–29. Ligi pooled tabatud tarvitajad kui ka vahendajad olid selles vanusegrupis,» ütles Sempelson ja lisas, et kui vaadata alaealiste statistikat, siis tabatud tarvitajate hulgas on alaealisi rohkem, kui tabatud vahendajate hulgas.

Noori kanepikaupmehi ootas ees tõsine karistus

Mõlemad noormehed pidid olema šokivangistuses. Üks noormeestest veetis eeluurimise ajal vangistuses 15 päeva, teine kolm ja pool kuud. Juhul kui P. R viie aasta jooksul uut kuritegu toime ei pane, siis ta uuesti vangi ei lähe. H. V katseaja pikkus on 4,5 aastat. «Mul on usku, et see karistus hoiab neid eemale uutest kuritegudest,» ütles prokurör.

«Kui prokuratuuris rääkisime karistuskokkuleppest, siis näiteks H. V ütles, et ma ei teadnudki, et nii see raske kuritegu on. Narkootikumide müümine on kuritegu, mis toob väga raskeid tagajärgi, noored peaksid seda teadvustama,» märkis Pruus.

Pruus paneb sarnase äriga tegelejatele südamele, et tegemist on hetkelise tuluga, millega kaasnevad väga rasked tagajärjed. Vangistus niisuguse teo eest on ette nähtud alates kolmest aastast kuni 15 aastani.