Eesti andis Lõuna-Sudaanile humanitaarabi 50 000 eurot

«Elanikkonna tahtlik näljutamine sõjalise vahendina on raske sõjakuritegu,» ütles oma Liimets. «Nii on see sätestatud ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuses ning ma kutsun kõiki riike üles seda ratifitseerima.»

Eraldi keskendus välisminister oma sõnavõtus halvenenud humanitaarolukorrale Lõuna-Sudaanis. «Sealsete inimeste toiduga kindlustatus on aegade halvimas seisus. Seetõttu vajavad nad rahvusvahelise kogukonna abi ning mul on hea meel, et ka Eesti otsustas teha Maailma Toiduprogrammile oma annetuse, et sealset olukorda leevendada,» sõnas minister.