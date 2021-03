Päästjad: jääle minek Põhja regioonis on ohtlik

Põhja päästepiirkonna komandod on praeguseks erinevate veekogude äärde paigaldanud sildid, mis tuletavad inimestele meelde, et kevadine jää on ohtlik ning paljudes kohtades on kaldaääred täiesti lahti sulanud. Praegu on ohusildid paigaldatud juba Männiku- ning Pae karjääridesse, Maardu järve äärde ning Keila jõe Tõllaaugu juurde.