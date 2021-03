Koroonaviirus on tuvastatud üle 150 ajateenijal

Kaitseväe peastaabi pressijaoskonna nooremleitnant Liis Vaksmann selgitas, et nüüdsest korraldatakse vaid kriitilise tähtsusega õppekogunemisi. Ka Kevadtormi osalejate arvu on kärbitud juba ligi 2000 reservväelase võrra. «Kevadiste suuremate õppuste - sealhulgas ka õppuse Kevadtorm - osas hinnatakse jooksvalt väljakujunenud olukorda ning juba on oluliselt korrigeeritud osalejate arvu,» selgitas ta.