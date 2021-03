Politsei: maski kannab 95 protsenti inimestest

Politsei- ja piirivalveameti kriisijuht Vallo Koppel ütles reedel ajakirjanikele, et politseinike hinnangul kannab maske 95 protsenti inimestest ning neljapäevase hinnangu kohaselt on maskikandjate protsent 96. Ta tõi näiteks, et eelmise aasta novembris ei kandnud maske 70-80 protsenti inimestest.

Koppel nentis, et maski mittekandmise põhjuseks on reeglina kas hooletus või kergemeelsus. Ta tõi näiteks, et sageli on tegu inimestega, kes ei pane maski ette siis, kui nad lähevad korraks väikesesse kauplusesse või tanklasse. «Enamasti ei ole maski mittekandmise põhjuseks soov vältida kohustust,» sõnas ta.