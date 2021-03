Teadlased ja statistikud kemplevad rahvaloenduse ankeedi pärast

Ankeedi saaga sai alguse möödunud aasta oktoobris, kui valitsuse loenduskomisjon jättis kinnitamata statistikaameti esitatud loendusankeedi. Komisjon põhjendas, et ameti vorm ei arvesta piisavalt andmekasutajate vajadustega. Seetõttu otsustati, et ankeedi parendamiseks luuakse teadlaste ja ekspertide töörühm.

Novembris koondaski töörühm erinevate ministeeriumide, ametkondade ja teadlaste ettepanekud kokku ja esitas need statistikaametile.

Tartu ülikooli makroökonoomika professor Raul Eametsa ja Tallinna ülikooli rahvastikuteaduse professor Allan Puuri sõnul põtkib statistikaamet aga endiselt vastu. Kirjas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusele osutavad teadlased, et nende teada ei plaani statistikaamet ettepanekutega arvestada ning kavatseb oktoobris tagasi lükatud dokumendi ilma oluliste täiendusteta uuesti esitada.

Eametsa ja Puuri sõnul on ankeedist taas välja jäänud mitmed olulised teemad, sh rännet puudutavad küsimused. «Loendust tuleks kasutada info kogumiseks Eestisse sisse- ja tagasirännanute ning Eestis elavate, kuid välismaal töötavate inimeste kohta, kelle andmed registrites on kehvema kvaliteediga. Seetõttu tuleks vastavad küsimused ka loendusankeeti lisada. Mõne täiendava küsimuse ankeeti lisamisega on võimalik neid rühmi puudutavad andmelüngad hästi täita,» kirjutavad teadlased.

Teadlased: statistikute meetod ei anna ammendavat pilti

Teine Eametsa ja Puuri jaoks oluline, kuid väljajäetud ettepanek puudutab identiteeti. «Kombineeritud loendus annab rahvust ja emakeelt puudutavate küsimuste lisamisega Eestile võimaluse ajakohastada rahvastiku etnokultuurilist identiteeti puudutavat teavet, mis on registrites sageli 10–20 aastat vana. Rahvusidentiteedi info ajakohastamist on soovinud kultuuriministeerium, emakeelt puudutavate küsimuste lisamist on korduvalt palunud keeleasutused ja keeleteadlased,» selgitavad Eamets ja Puur.

Teadlased kirjutavad, et kultuuriline identiteet võib ajas muutuda. «Lõimumise üks olulisi aspekte on inimeste kultuuriline identiteet ja eriti segaperekondadest pärit inimestel ja ka nende lastel võib rahvus tõepoolest ajas muutuda. Väga oluline oleks teada, millised muust rahvusest inimesed ennast täna rohkem eestlastena tunnevad või kakskeelsete puhul kumba emakeelt peetakse olulisemaks. Need tunnused võivad ajas muutuda ja ainult läbi enesehinnanguliste küsimuste saab muutuste kohta vastuse.»

Statistikaamet küll plaanib neid nimetatud küsimusi küsida, kuid teises vormis – see aga ei anna teadlaste hinnangul ammendavat pilti.