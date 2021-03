Ainsa roheliseks märgitud kohana torkab kaardil silma Kuressaare, kus on viimase nädalaga nakatunute arv kolmandiku võrra langenud. Reoveeuuringu juht, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professor Tanel Tenson lausus Postimehele, et kuigi Saaremaa on värvilt roheline, siis päris ilma koroonaviiruseta ta ei ole.