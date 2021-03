Höövelson vastas Grünthalile: «Sellised sõnavõtud pole praegu lihtsalt kohased»

Virulasest parlamendisaadik lisas mõtteavalduse illustratsiooniks paar pilti eelmisest kevadest, millel on näha riigikogu saalis istuv Grünthal, kes kannab seljas sinist vihmakeepi ning kelle nägu katab valge mask.

Kalle Grünthal selgitas täna Järva Teatajale, et AstraZeneca vaktsiin on alles katsetamisjärgus ja selle kõrvalmõjud pole teada, mistõttu ta ennast vaktsineerida ei lase. «Eesti on praegu vaktsineerimise katselabor,» lausus ta ajalehele.