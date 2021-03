Mürgistusennetusnädalal on tähelepanu mürgistusohtudel

«Mürgistusennetusnädalal keskendume mürgistustele, mida on aasta jooksul kõige enam juhtunud ning jagame nõu, kuidas mürgistusohte vältida. Fookuses on seentest ja ravimitest tingitud mürgistused ning alla üheaastaste lastega juhtuvad mürgistusõnnetused,» ütles teabekeskuse juht Mare Oder.

Jätkuvalt on kõige enam mürgistusõnnetusi seotud kuni kolmeaastaste lastega. Kasvanud on alla aasta vanuste lastega toimunud mürgituste arv. Üle 90 protsendi mürgistusõnnetustest juhtub kodudes.

Teisipäeval on vaatluse all alla üheaastaste lastega juhtuvad mürgistused ja nende ennetamine, kolmapäeval on kõne all seentest tingitud mürgistused ja neist hoidumine ning neljapäeval ravimitest tingitud mürgistused ja nende vältimine.