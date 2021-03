Kiirabi võib vähendada raviteenuste kvaliteeti seoses 3. ohuastmega

Mida tähendab ravikvaliteedi vähendamine kiirabis?

Katastroofimeditsiini määruses on kolm tasandit tervishoiu ümberkorraldamiseks. Ja see viimane, kolmas, kehtib olukorras, kus patsientide arv kasvab kontrollimatult. Sel juhul lubatakse kvaliteeti alandada, nii et eluohtlikus seisundis patsiendid saaksid esmalt ravitud, aga nii mõnigi lõikus tuleb edasi lükata. Kiirabis oleme sellisest olukorrast praegu veel päris kaugel, ressurssi jagub ja me teeme igapäevase kvaliteediga tööd.