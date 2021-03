Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

«Valitsus on üha keerulisemale olukorrale lõpuks sel nädalal reageerinud jõuliste piirangutega. Sisuliselt on olukord väga sarnane sellele, mis valitses aasta tagasi, kui oli eriolukord, aga sellest hoolimata kõlab üha enam hääli, eeskätt poliitilisi hääli, mis nõuavad uuesti eriolukorra kehtestamist. Seda on teinud Isamaa ja EKRE juhid, aga ka ekspeaminister Jüri Ratas ja korduvalt ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart,» rääkisid saatejuhid.