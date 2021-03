Helme leidis Nõmme Kalju skandaalis võimaluse Kiike rünnata

«Meie erakond esitas äsja riigikogu menetlusse eelnõu, mis tõstaks suguküpsuse seadusliku vanuse 16 peale. Praegu on 14, sellega on Eesti absoluutselt kõige madamalama lubatava vanusega riik Euroopas. Sama eelnõu esitasime eelmises koosseisus. Tookord hääletati see mürinal maha. Tegime ka valitsuses olles ettepaneku koalitsioonis, et lubatavat vanust tõsta kahe aasta võrra. See leidis lausa raevukat vastuseisu keskerakondlaste poolt,» kirjutas Helme Facebookis.

«Näen, et Tanel Kiik on kommenteerinud Nõmme Kalju Getulio skandaali öeldes, et tal hakkas sellest paha. Huvitav küll miks? Seesama Tanel Kiik hurjutas meid valitsuses, kui teema tõstatasime, et inimeste eraellu ei tohi riik nina toppida, et Eestil on tõsisemaidki probleeme kui noorte suguelu ja seadusliku seksi vanus. Rõhutas eraldi, et taoline vanuse teema näppimine ei ole neile kui liberaalsele erakonnale vastuvõetav. Liberaalse teooria karm praktika on see, mida Getulio tegi. Hoia kinni sellest paha olemisest, Tanel, ehk püsib nii kaua, kui riigikogus läheb hääletuseks seadusemuudatus, mis võimaldab niisuguste võikuste eest karistada. Praegu on ju kõik seaduspärane, ajab see kellelgi siis südame pahaks või mitte,» lisas Helme.