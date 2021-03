Omavalitsused soovivad bussijuhtide ja prügivedajate vaktsineerimist

«Kohaliku ühistranspordi ja jäätmehoolduse korraldamine on seadusega omavalitsustele pandud ülesanne. Tagame neid teenuseid koos oma heade lepingupartneritega, kes on Linnade ja Valdade Liidu poole oma mures pöördunud,» kirjutas liit.

Bussijuhid on kõrgenendatud nakkusriskiga, nende kokkupuude viirusnakkuse kandjatega on keskmisest kõrgem ning töökeskkond nakkusohtlik. Samuti on kõrgendatud nakkusriskiga igapäevaselt jäätmeid käitlevad töötajad. Mõlemad teenused on hädavajalikud ja edasilükkamatud, tagamaks ühiskonna normaalne toimimine, lisas liit.