Vallavanem Andre Nõu selgitas Postimehele, et meditsiinitöötajate tänased olmetingimused vallamaja tööruumides ei ole küll halvad, aga siiski on need kitsad ja ööbimisvõimaluseta. Vallamajas ei saa töötajad end ka pesta, mistõttu kasutatakse nende majutamiseks kas majutusettevõtteid või vallamaja teist korrust, vahendas BNS.