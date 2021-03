Tallinlased saavad tasuta rongisõidu valideerida edaspidi vaid piletimasinas

Seni oli Tallinna linnal ja Elronil leping, mille järgi said rahvastikuregistri järgsed tallinlased sõita Tallinna piires tasuta. Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo selgitas, et sel aastal soovis Tallinn, et tasuta sõidu õigus kehtib vaid juhul, kui Ühiskaart on valideeritud piletimasinas, sest piletimasina hinnad on soodsamad.