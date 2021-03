Vene politolooga ja publitsist Stanislav Belkovski pühendas 13. märtsil oma Eho Moskvõ raadiosaate «Belkovski aeg» «Время Белковского» pea tervikuna koroona-teemalisele arutlusele. Belkovski leiab, et kõige hullem on paanikaepideemia, mida on teadlikult või vähem teadlikult juba üle aasta kogu maailmas tekitatud.