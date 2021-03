Hoolekandeteenused kaalub Tapal kaugkütte kõrval ka alternatiivseid lahendusi

«2019. aasta kevadel sõlmisime N.R. Energy OÜ-ga lepingu tasuta liitumiseks kaugküttevõrguga. Millisest allikatest kavandati ehitustöid rahastada, me ei tea. See leping ei ole eksklusiivne, samal ajal võime sõlmida samasisulisi lepinguid ka teiste teenusepakkujatega,» märkis kinnisvaradirektor.

Karl Männi ütlusel on AS-il Hoolekandeteenused kavas Tapale 55 aastat tagasi ehitatud Põllu tänava hoone rekonstrueerida ning muuta madalenergiahooneks. «Sellega väheneb nii soojus- kui ka elektrienergia vajadus märkimisväärselt, sest hoone katusele on kavas rajada ka päikeselektrijaam. Ettevalmistused hoone rekonstrueerimiseks on käsil ja töödega on kavas alustada käesoleval suvel,» lisas ta.