Patrull avastas koroonareegleid rikkuva ööklubi ja ehituspoe

Politsei jagas välja 196 maski. «Maski kandmine on meie hinnangul jätkuvalt väga hea: 95 protsendil Harjumaa ja Tallinna inimestel on poodi minnes mask ees,» selgitas Põhja prefektuur.

Murekohaks olid aga väiksemad kohvikud ja toitlustuskohad, kus ei täideta piiranguid või tegutsetakse hajusal piiril. «Meil tuli meelde tuletada, et keelatud on ka õues kohviku ees kogunemine. Üldiselt oldi mõistvad ja lubati teinekord paremini enda tegevust korraldada,» lisas Põhja prefektuur.

«Üks veidi kurvemat laadi vahejuhtum oli samuti, kui patrull käis laupäeval vihje peale kontrollimas ehituspoodi, kes töötavat piirangutele vastu. Kurb oli see, et poe personal proovis korduvalt takistada patrulli tööd ning ei tahtnud neid lubada siseruumidesse vaatama, kas ja kui palju on seal külastajaid,» nentis Põhja prefektuur.

Kuigi viimaks selgus, et külastajaid seal palju ei olnud, siis leiab politsei, et ettevõtjad peaksid aru saama, et piirangud ning neist ka kinni pidamine on mõeldud kõigile. «Lihtsam on tagada turvalisus enda poes, kui hakata hiljem võimalike tagajärgedega tegelema,» lisas Põhja prefektuur.