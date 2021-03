Toom Vene poliitikasaates: ärge mitte lootkegi, et Euroopa Liit kokku variseb

Saates osalenud Toom pidi esmalt vastama saatejuhi küsimusele, et miks venelasi Euroopas ei armastata. Küsija osutas, et Euroopa ei võta Venemaa abi Sputnik V näol vastu ning tagatipuks kallab abipakkuja poriga üle. Toom vastas seepeale, et tema pole Sputniku vaktsiini kohta küll midagi halba kuulnud, küll aga AstraZeneca kohta. «Ei ole ma leidnud ega lugenud väga ränkadest kõrvalmõjudest, et eakamad inimesed oleksid vaktsiini kätte surnud. Mida pole, seda pole. AstraZeneca kohta kirjutatakse seda iga päev,» vastas Toom.

Tema sõnul on hetkel Sputniku kohal ainult üks tõsine küsimus, mis puudutab vaktsiinipasse. «Osad riigid lubavad sisse vaid vaktsineeritud inimesi. Eeldatakse, et vaktsiinipassis on vaid need vaktsiinid, mida on Euroopa Ravimiamet heaks kiitnud. Sputnikut seal hetkel ei ole,» selgitas Toom. «Aga ma arvan, et ta saab selle, kuna olukord on nukker.»

Venemaa poliitilises saates «60 minutit» vastas Euroopa Liidu vaktsiinikriisi küsimustele eurosaadik Yana Toom. FOTO: Kuvatõmmis videost

Toom tõi välja, et paljud riigid juba kasutavad Sputnikut - Itaalia on teatanud, et on valmis ostma, kuid Saksamaa ja Prantsusmaa on selles ettevaatlikud. Eurosaadik tõi ka esile, et Venemaa pidi juba ammu esitama taotluse Euroopa Ravimiametile, kuid dokumendid ei jõudnud õigesse kohta kohale. «Nüüd on jõudnud dokumendid kohale,» kinnitas ta. «Aga jah, ma ei hakka valetama, Venemaad ei armastata,» ütles Toom.

Küsimusele, miks öeldakse, et vaktsineerimine on Euroopa Liidus läbi kukkunud, vastas Toom, et see on faktiliselt nii. «Ma muidugi ei oleks nii kahjurõõmus, kuna vaktsineerimisega on hästi väga vähestes riikides,» lisas ta juurde. «Ja meie teiega nende riikide sekka ei kuulu.»

Toomilt küsiti juurde, et miks täpsemalt Euroopa vaktsineerimiskava ikkagi läbi kukkus. «Sest AstraZeneca ei täida oma kohustusi. Meil oli probleem Inglismaaga, kes sai Euroopa Liidu vaktsiini enda kätte. Aga me loodame, et tuleme sellest välja,» lisas Toom.

Saatejuhid jätkasid aga hoogsalt: «Kas Europa Liit variseb?,» päriti Toomilt. «Muidugi mitte. Ärge isegi lootke. Euroopa Liit on hea projekt ja kriise tuleb ikka ette,» vastas Toom.

Õhtuses «60 minutit» saates osales Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. «Praegu me teame, et vaktsiini praegu ei ole ning teda võib ka tulevikus vähe tulla. Hetkel üritatakse tellida otse teistelt riikidel. Seetõttu oleks vaja ka naabritega läbi rääkida, näiteks Venemaaga. Seda tuleb praegu teha, kuna vajaduse ilmnedes oleme kaugel järjekorra lõpus,» alustas Kõlvart.

Venemaa poliitilises saates «60 minutit» õhtuses osas osales Tallinna linnapea. FOTO: Kuvatõmmis videost

Saatejuht lausus seepeale, et Kõlvarti avaldus otse Venemaalt vaktsiini küsida on väga tugev. «Vaid valitsus saab pöörduda naabri poole. Aga mina, kõige suurema omavalitsuse juht, pean oma kohustuseks näidata olukorda - ennekõike perspektiivi - ,mis võib meid ees oodata. Meil, nagu ka teistel riikidel, on arusaam, et millised on..» kadus ühendus stuudio ja Tallinna linnapea vahel.

Kõlvart selgitas pärast ühenduse taastamist, et Eestis räägitakse igal tasandil, et pandeemia ei ole poliitiline sõda. «Ma tahaksin uskuda, et me suudame seda ka näidata. Aga me saame hästi aru, et reaalsus on teine,» vastas Kõlvart ja lisas, et küsimus kindlasti läheb poliitiliseks, kuid sellest kannatavad inimesed.

Ka selgitas Tallinna meer saatejuhtidele, et praegu räägitakse enim AstraZenecast. «Me samamoodi vaatame AstraZeneca olukorda ja näeme, et see on negatiivne signaal vaktsiinist loobumiseks. Aga vaktsineerimine on vajalik,» lausus Kõlvart.

Linnapea lisas, et Spuntik V kasutamine võiks Eestis vaktsineerimist hoogustada. «Kui oleks valikuvõimalusi, siis see on Eesti elanikele positiivne signaal, mille abil oleks rohkem inimesi nõus vaktsineerimisega,» täiendas meer.