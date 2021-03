Ühel kampaaniaplakatil on juba vaktsineeritud perearst Karmen Joller, kelle sõnum on: «Aitab küll!», teisel plakatil julgustab Lääne-Tallinna Keskhaigla juht Arkadi Popov: «Ära kõhkle!». Kolmandal plakatil kinnitab päästeameti rühmapealik Tarmo Klooster: «Kohe julgem!» ning neljandal perearst Alina Terep: «Julgem elada!».

Terviseameti pressinõunik Merilin Vernik selgitas Postimehele, et kampaania on jaotatud kaheks, milles üks algas nüüd ning teine osa tuleb hiljem kevadel, kui vaktsiin on kättesaadav suuremale osale elanikkonnast. «Vajadusel teeme sügisel ka kolmanda teavituse,» lisas Vernik.